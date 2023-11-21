Шить будем. Россия нашла надежного поставщика хлопка в Азии

Важную часть торговли России с Таджикистаном составляет хлопок. Это связано с тем, что в РФ практически полностью отсутствует собственное производство этого сырья для текстильной промышленности, что делает страну зависимой от импортных поставок.
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