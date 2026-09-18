Ужесточение ударов по вражеским объектам в глубоком тылу приближает крах ВСУ

Вражеские тылы уничтожаются, уничтожаются порты, такие крупные металлургические комбинаты, как «Запорожсталь», это однозначно производству вооружения нанесет очень сильный урон, потому что комбинат был одним из монополистов на Украине.
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