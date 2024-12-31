Полиция спасла замерзающую семью на трассе в Братске

Это случилось 30 декабря, в предпоследний день 2024 года. В отдел полиции в Братске поступил звонок. Мужчина рассказал, что его автомобиль сломался и съехал с проезжей части на автодороге Тайшет-Чуна-Братск.
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