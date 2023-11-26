Ванилла SU
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Ванилла SU

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На какие тренды обратить внимание прямо сейчас, чтобы быть этой зимой в центре внимания, — рассказываем в материале и делимся подборкой самой модной обуви сезона.

На какие тренды обратить внимание прямо сейчас, чтобы быть этой зимой в центре внимания, — рассказываем в материале и делимся подборкой самой модной обуви сезона.

﻿﻿Холодное время года – не повод отказываться от удовольствия от моды и моды. Зимой рекомендуем уделить особое внимание такой части гардероба, как обувь.

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