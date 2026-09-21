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Рамблер

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Российские звезды стали реже выступать на свадьбах

Российские звезды стали реже выступать на свадьбах

Звезды российской эстрады реже участвуют в свадебных мероприятиях. Что повлияло на изменения? .

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