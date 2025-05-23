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Яркие премьеры, гастроли и выступления знаменитостей - в новом сезоне на Приморской сцене Мариинского театра

Яркие премьеры, гастроли и выступления знаменитостей - в новом сезоне на Приморской сцене Мариинского театра

1 августа Приморская сцена Мариинского театра откроет сезон 2025/26. Зрителей ждёт насыщенная яркими событиями афиша — премьера балета, масштабная симфоническая программа, итальянские оперные шедевры и вечная классика в эталонном исполнении.

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