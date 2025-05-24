WSJ: Трамп требует от ЕС введения новых пошлин на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп добивается от стран Евросоюза повышения пошлин на импортные китайские товары в качестве условия для заключения торгового соглашения с Вашингтоном, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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