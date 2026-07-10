УФАС по РТ требует отстранения главы исполкома Кукморского района

УФАС по РТ потребовало отстранения от должности главы исполкома Кукморского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, решение об отстранении стало исключительной мерой из-за отсутствия контроля за размещением рекламных конструкций.
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