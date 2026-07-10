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Татар-информ

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УФАС по РТ требует отстранения главы исполкома Кукморского района

УФАС по РТ требует отстранения главы исполкома Кукморского района

УФАС по РТ потребовало отстранения от должности главы исполкома Кукморского района. Как сообщает пресс-служба ведомства, решение об отстранении стало исключительной мерой из-за отсутствия контроля за размещением рекламных конструкций.

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