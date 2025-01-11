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Царьград

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Критическая нагрузка на NHS: 50 смертей в день в Британии из-за гриппа

Критическая нагрузка на NHS: 50 смертей в день в Британии из-за гриппа

В Великобритании ежедневно умирают 50 человек из-за задержек в больницах, вызванных наплывом больных гриппом.

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Амара Карпова
Карма💯
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