Не испугается ли бизнес мигрантов?

Теперь за организацию нелегальной миграции могут конфисковать деньги, ценности и другое имущество. На этой неделе Дума приняла также закон об ужесточении наказания за такие действия и за фиктивную регистрацию иностранцев.
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