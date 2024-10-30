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Не испугается ли бизнес мигрантов?

Не испугается ли бизнес мигрантов?

Теперь за организацию нелегальной миграции могут конфисковать деньги, ценности и другое имущество. На этой неделе Дума приняла также закон об ужесточении наказания за такие действия и за фиктивную регистрацию иностранцев.

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