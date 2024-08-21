С помощью телефона доверия МВД по Республике Башкортостан сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя

Накануне на телефон доверия МВД по РБ поступил звонок от неравнодушного гражданина, который сообщил, что в Уфимском районе передвигается автомобиль, водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения.
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