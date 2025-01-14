Расчет Д-30 уничтожил боевиков ВСУ в заброшенном доме в Запорожской области

Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ликвидировал боевиков ВСУ, которые оборудовали позиции в одном из заброшенных домов в Запорожской области.
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