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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коллекционная карточка Майкла Джордана продана за рекордные 2,928 млн долларов

Коллекционная карточка Майкла Джордана продана за рекордные 2,928 млн долларов

Карточка Logoman из коллекции Upper Deck Ultimate Collection 2003-04 с автографом легенды НБА и нумерацией 1 из 1 была продана в субботу на торговой площадке коллекционных предметов Goldin за 2,928 млн долларов, включая комиссию покупателя.

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