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Донбасс голосует назло Украине!

Донбасс голосует назло Украине!

Участие дончан и луганчан в российских выборах довело Киев до истерики Дмитрий Родионов На фото: жители ЛНР, имеющие гражданство РФ, перед голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ на избирательном участке № 562, 2020 год (Фото: Александр Река/ТАСС) Материал комментируют: Артем Бузила   Денис Шатунов   Лариса Шеслер Министерство иностранных дел Украины выразило протест против участия проживающих в Донбассе граждан России в запланированных на сентябрь выборах в Государственную Думу.

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