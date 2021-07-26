Донбасс голосует назло Украине!

Участие дончан и луганчан в российских выборах довело Киев до истерики Дмитрий Родионов На фото: жители ЛНР, имеющие гражданство РФ, перед голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ на избирательном участке № 562, 2020 год (Фото: Александр Река/ТАСС) Материал комментируют: Артем Бузила Денис Шатунов Лариса Шеслер Министерство иностранных дел Украины выразило протест против участия проживающих в Донбассе граждан России в запланированных на сентябрь выборах в Государственную Думу.