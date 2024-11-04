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Врач назвала продукты, которые старят мозг

Врач назвала продукты, которые старят мозг

Их специалист порекомендовала исключить из рациона Некоторые продукты оказывают негативное воздействие на нервную систему и могут ухудшать работу мозга, сообщила врач Екатерина Демьяновская в интервью порталу Pravda.

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