Врач назвала продукты, которые старят мозг

Их специалист порекомендовала исключить из рациона Некоторые продукты оказывают негативное воздействие на нервную систему и могут ухудшать работу мозга, сообщила врач Екатерина Демьяновская в интервью порталу Pravda.
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