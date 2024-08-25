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В Азербайджан запретили въезд проголосовавшим в ПАСЕ против делегации страны

В Азербайджан запретили въезд проголосовавшим в ПАСЕ против делегации страны

Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон грата республики, до восстановления мандата делегации указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана.

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