В Азербайджан запретили въезд проголосовавшим в ПАСЕ против делегации страны

Лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список персон нон грата республики, до восстановления мандата делегации указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии