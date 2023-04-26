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Рецепты тортов без выпечки: тройка лучших

Рецепты тортов без выпечки: тройка лучших

Чтобы побаловать близких вкусным тортом, далеко не всегда нужно тратить полдня. Ведь приготовление такого десерта возможно без долгого замеса теста и мучительного выпекания коржей.

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