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ДумаТВ

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Путин: Сила России – в ее многообразии

Путин: Сила России – в ее многообразии

Владимир Путин заявил, что развитие национальных культур и изучение родных языков не противоречат единству многонациональной России.

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