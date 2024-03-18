Новая обувь Джо Байдена развеселила пользователей сети

Президент США Джо Байден появился на публике в новой обуви и привлек внимание общественности. 81-летнего политика заметили в кроссовках модели Transport, которые разрабатывались брендом Hoka для максимальной устойчивости во время длительной ходьбы.
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