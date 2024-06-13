Депутат ГД Горячева призвала создать систему поддержки жертв домашнего насилия

В программу, направленную на борьбу с домашним насилием, должны входить ряд шагов, включая организацию системы поддержки и защиты жертв насилия, криминализацию сталкинга (нежелательное преследование), а также обучение правоохранителей.
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