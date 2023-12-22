Депутат Бундестага объяснил, почему ЕС так упорно держится за Украину.Расчётливые немцы выдали причины столь лояльного отношения к Киеву и непрекращающейся, хоть и затухающей поддержки Украины.
Немецкий депутат выдал тайну: Европе нужно скрытое в Донбассе
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Какой в жопу литий?! Цель одна взять власть в России при помощи 5 колонны и потом война против Китая и КНДР. Вот такой план глобалистов и вранье еврейских мальчиков во власти.
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7 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Уши мёртвого осла вам, а не Донбасс с литием. Доведёте свою экономику, немчуки до полного коллапса, потом нас ещё и вас "реанимировать", а нам это надо? Хотите доступ к литию, перевозите свои предприятия в Россию, будет вам и холявный литий, время пока ещё есть, а потом будет уже поздно. Сия ниша долго пустовать точно не будет.
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25 мин.
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