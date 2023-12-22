Немецкий депутат выдал тайну: Европе нужно скрытое в Донбассе

Какой в жопу литий?! Цель одна взять власть в России при помощи 5 колонны и потом война против Китая и КНДР. Вот такой план глобалистов и вранье еврейских мальчиков во власти.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Уши мёртвого осла вам, а не Донбасс с литием. Доведёте свою экономику, немчуки до полного коллапса, потом нас ещё и вас "реанимировать", а нам это надо? Хотите доступ к литию, перевозите свои предприятия в Россию, будет вам и холявный литий, время пока ещё есть, а потом будет уже поздно. Сия ниша долго пустовать точно не будет.