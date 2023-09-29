В России с 1 октября повысят военную пенсию

С начала октября в России будет увеличена военная пенсия. Эту пенсию получают военнослужащие и лица, приравненные к ним, такие как бывшие сотрудники Министерства обороны, Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, таможенной службы и МЧС.
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