ВС России поразили украинский завод «Маяк» в Киеве

Российские войска нанесли удар по военному заводу в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. «Поражено сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности Киева (АО „Завод ‚Маяк‘“)», — заявили в ведомстве.
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