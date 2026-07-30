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ВС России поразили украинский завод «Маяк» в Киеве

ВС России поразили украинский завод «Маяк» в Киеве

Российские войска нанесли удар по военному заводу в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. «Поражено сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности Киева (АО „Завод ‚Маяк‘“)», — заявили в ведомстве.

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