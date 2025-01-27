Человеческие зоопарки: самое странное развлечение европейцев

Любопытство — одно из тех качеств, на котором традиционно зарабатывают представители шоу-бизнеса. Сейчас роль человеческих зоопарков в какой-то мере исполняют различные реалити-шоу, а до эпохи телевидения посмотреть на других людей можно было на специальных выставках.
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