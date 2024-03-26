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Задержаны члены преступной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития

Задержаны члены преступной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития

Участникам группы из числа чиновников и бизнесменов инкриминируется рейдерский захват предприятия в Ставрополье по добыче минеральной воды, а также особо крупное хищение природного газаСкриншот видео ЦОС ФСБ РФ читайте на monocle.

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