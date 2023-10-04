Между прочим, Interceptor переводится как перехватчик. Хорошо с юмором у производителя, компании Westward Industries, потому что этот драндулет производился в основном для американской полиции, его часто можно видеть в кино.
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