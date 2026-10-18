Рейтинг качества образования — 2026: какие страны показали лучшие результаты / © World Visualized Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре 2026 года опубликовала доклад «Результаты PISA 2025.
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