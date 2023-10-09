Западу и России придется договариваться о мирном сосуществовании

На «EUROMORE» опубликована новая запись Александра Рара, немецкого политолога, историка, бывшего советника правительства ФРГ: Послезавтра стартует Мюнхенская конференция по безопасности 2023 - под ее новым руководителем Х.
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