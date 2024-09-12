Не курорт, а сказка: туристы открыли для себя новое место для отдыха, затмевающее даже Сочи в бархатный сезон Ольга БезродняяВ России туристы открыли для себя новое спокойное место для отдыха, которое по популярности и качеству не уступает Сочи.
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