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Не курорт, а сказка: туристы открыли для себя новое место для отдыха, затмевающее даже Сочи в бархатный сезон

Не курорт, а сказка: туристы открыли для себя новое место для отдыха, затмевающее даже Сочи в бархатный сезон

Не курорт, а сказка: туристы открыли для себя новое место для отдыха, затмевающее даже Сочи в бархатный сезон Ольга БезродняяВ России туристы открыли для себя новое спокойное место для отдыха, которое по популярности и качеству не уступает Сочи.

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