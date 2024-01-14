Захарова пошутила об усилении охраны энергообъектов США после слов Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американские энергокомпании задуматься об усилении охраны нефтяных объектов на фоне высказываний лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о необходимости военной помощи Украине.
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