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74-летний Шуфутинский готовится стать отцом

74-летний Шуфутинский готовится стать отцом

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский признался, что мечтает снова стать отцом. На своем концерте 74-летний певец сообщил, что готов в третий раз радоваться рождению наследника и делает с супругой Светланой Уразовой все возможное для этого.

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