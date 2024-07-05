Гендиректор СберСеллера Дмитриева получила премию "Медиаменеджер России"

Генеральный директор сейлз-хауса СберСеллер Наталья Дмитриева признана лучшим медиаменеджером в номинации "Отраслевые партнеры" национальной премии "Медиаменеджер России", организованной издательским домом "МедиаБизнес".
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