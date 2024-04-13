Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Надо бы помочь Ирану. Зеркально тому как США помогает Украине. Только тем оружием, которое у нас в избытке. И вроде б..."Железный купол" ...
  • Елена Бреслова
    молодцы иранцы! пусть у вас получится!На улицах Ирана п...
  • В В
    Измучились нелюди с нашими пенсионерами. Дустом посыпать не пробовали?В России снижают ...

Зеленский признался студентам в окружении подразделения ВС из-за бегства группы военных

Зеленский признался студентам в окружении подразделения ВС из-за бегства группы военных

Президент Украины на встрече со студентами рассказал "поучительную" историю о дезертирстве военнослужащих ВСУВладимир Зеленский признался, что из-за бегства с поля боя группы военнослужащих одно из подразделений ВСУ понесло большие потери.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору