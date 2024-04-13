Зеленский признался студентам в окружении подразделения ВС из-за бегства группы военных

Президент Украины на встрече со студентами рассказал "поучительную" историю о дезертирстве военнослужащих ВСУВладимир Зеленский признался, что из-за бегства с поля боя группы военнослужащих одно из подразделений ВСУ понесло большие потери.
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