Путин в понедельник по ВКС поговорит с главами двух регионов

Президент России Владимир Путин в понедельник находится в Кремле, у него запланированы переговоры по видео-конференц-связи с губернаторами Астраханской и Волгоградской областей Игорем Бабушкиным и Андреем Бочаровым.
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