В дело с техникой: инженерные войска переориентируют на штурмовые действия

Российские саперы готовятся активнее участвовать в штурмовых действиях. Минобороны начало программу перевооружения и усиления инженерных полков и бригад, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.
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