В России начали фиксировать случаи заражения холерой

В России зарегистрировали несколько случаев холеры после возвращения туристов. Об этом сообщает РБК. Заболевание выявили у жителей Подмосковья и Воронежа, которые вернулись из Индии недельной давности одним рейсом.
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