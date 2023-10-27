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Медведчук: Из-за бойни Зеленского на Украине осталось 19 миллионов человек

Медведчук: Из-за бойни Зеленского на Украине осталось 19 миллионов человек

Политика Владимира Зеленского привела к тому, что население Украины сократилось до 19 миллионов человек, что представляет непосредственную угрозу будущему государства, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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