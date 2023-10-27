Политика Владимира Зеленского привела к тому, что население Украины сократилось до 19 миллионов человек, что представляет непосредственную угрозу будущему государства, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
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