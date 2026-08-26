Почувствовали вкус наживы: что будет с продуктами на Украине после ударов ВС РФ

После серии точных ударов российских войск по крупнейшим логистическим центрам Украины соцсети заполнили ролики примерно одного и того же содержания: обескураженные киевляне ходят по супермаркетам с пустыми полками.
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