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NewsOne

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Почувствовали вкус наживы: что будет с продуктами на Украине после ударов ВС РФ

Почувствовали вкус наживы: что будет с продуктами на Украине после ударов ВС РФ

После серии точных ударов российских войск по крупнейшим логистическим центрам Украины соцсети заполнили ролики примерно одного и того же содержания: обескураженные киевляне ходят по супермаркетам с пустыми полками.

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