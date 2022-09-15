Белый дом призвал Москву «немедленно» обменяться заключенными

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, 15 сентября, заявила, что Соединенные Штаты призывают Россию немедленно принять предложение США по обмену заключенными, – сообщают СМИ.
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