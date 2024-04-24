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Спички - не игрушка

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ДМИТРИЙ РОГОЗИН. КТО И КАК ОСТАНОВИТ УКРАИНСКУЮ ВОЙНУ

ДМИТРИЙ РОГОЗИН. КТО И КАК ОСТАНОВИТ УКРАИНСКУЮ ВОЙНУ

Я уже несколько раз высказывался на эту тему, скажу еще раз. Мне смешны ужимки наших «знатоков» и «экс-пердов» по международным делам, которые пудрят мозг обывателю сказками о добром дедушке Трампе, который остановит Украинскую войну запретом на поставки Киеву вооружений, или о том, что «Европа устала от войны и хохлов».

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