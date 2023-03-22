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Медведев: Запад просчитался, когда не поверил в серьезность намерений Путина

Медведев: Запад просчитался, когда не поверил в серьезность намерений Путина

Западные страны просчитались, когда решили не давать гарантии безопасности России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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