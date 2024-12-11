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Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой

Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой

СЕУЛ (ИА Реалист). Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен, отправленный в отставку президентом Юн Сок Елем 5 декабря после отмены военного положения, был задержан 8 декабря по делу о государственной измене.

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