Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой

СЕУЛ (ИА Реалист). Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен, отправленный в отставку президентом Юн Сок Елем 5 декабря после отмены военного положения, был задержан 8 декабря по делу о государственной измене.
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