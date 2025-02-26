Украина попала в сложную геополитическую ситуацию и лишилась ключевого партнера в лице США. Необходимо вернуть доверие американцев и возобновить сотрудничество, заявил в Facebook* признанный в России террористом и экстремистом бывший украинский президент, нардеп Петр Порошенко.