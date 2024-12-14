Русский компас Фото: кадры задержания. Закончены судебные разбирательства по делу о массовое драке с мигрантами в челябинской школе.
Как накажут русских парней, защитивших детей от банды брюнетов
Комментарии
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Татьяна
Такое ощущение, что коренные жители России в своей стране чужаки, а приезжие чёрные свои. А нам ещё втюхивают сверху речи о повышении рождаемости и сбережении коренного населения. Коррупция на всех уровнях рулит внутренней политикой и она неискоренима, к сожалению, она и в системе правосудия процветает, хотя сейчас начались чистки в системе МВД. Посмотрим, что будет дальше. А наши ребята молодцы, наваляли мастурбекам и указали дикарям их место.
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4 час.
АА
Алекс Архипов
Всё схвачено, за всё заплачено.
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4 час.
Алекс Сэм
Наших ребят отпустить,а всех чертей на зону!
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1 час.
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