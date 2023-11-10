Forbes: ВСУ не смогут правильно использовать танки Leopard и потеряют их

Как пишет Forbes, ВСУ до сих пор не научились правильно обращаться с Leopard и часто «гоняют» их небольшими группами без особой поддержки пехоты к позициям российских сил через минные поля и зоны поражения артиллерии и беспилотников.
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