Британский Совет по геостратегии (The Council on Geostrategy) опубликовал меморандум, озаглавленный «Черноморский регион: за пределами НАТО» (The Black Sea region: Beyond NATO) Его авторами выступили три эксперта – Марк Галеотти (Великобритания), Александр Ланошка (США – Канада), Джеймс Роджерс (Великобритания).