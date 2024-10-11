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Царьград

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В Сормове 13 октября перекроют движение: опубликована карта

В Сормове 13 октября перекроют движение: опубликована карта

В Сормовском районе из-за спортивного мероприятия перекроют бульвар Юбилейный.В Сормове 13 октября перекроют движение на бульваре Юбилейный, а также на прилегающей дороге до улицы Энгельса, информирует администрация Нижнего Новгорода.

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