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РЕН ТВ: вместо Санкт-Петербурга Канье Уэст может выступить с концертами в Москве

РЕН ТВ: вместо Санкт-Петербурга Канье Уэст может выступить с концертами в Москве

Из-за проблем с организацией гастролей в Санкт-Петербурге команда рэпера Канье Уэста задумалась об их переносе в Москву.

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