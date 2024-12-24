В Госдуме предложили наказывать за блокирование машин скорой помощи

Зампред Госдумы Борис Чернышов («ЛДПР») обратился к Генпрокурору РФ Игорю Краснову с инициативой введения уголовной ответственности за умышленное затруднение движения автомобилям скорой помощи, включая перекрытие подъездных путей к больницам и медицинским учреждениям, пишет РИА Новости.
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