Пенни Пилат

Недоумение, разочарование, уныние, тревога – этими, и не только, словами можно описать реакцию украинского политикума на случившийся на днях визит в Киев спецпредставителя президента США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер.
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